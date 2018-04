Positano gruppi fanno muro per non far salire i residenti sui bus interni. Ci manca solo il placcaggio a uomo. Scherzi a parte, ma sembra davvero paradossale quello che ci hanno segnalato. Ci sono svariati gruppi , fra cui uno che portato ad Agerola da Sorrento , dove fanno base, sono scesi per il Sentiero degli Dei, ammirato la Costa d’ Amalfi , quindi prendono le scale che da Nocelle portano ad Arienzo per andare in Spiaggia Grande e da qui risalgono ai Mulini per prendere un bus che li aspetta alla Garitta o al confine con Vico Equense sulla S.S. 163 Amalfitana per evitare di pagare l’accesso al Comune e il parcheggio . Per prendere questi bus alla Garitta alcuni gruppi che hanno fatto? Addirittura muro per non far salire i residenti. Si contano , si organizzano, e noi dobbiamo stare a guardare.. Se poi cerchi di svincolarti cercano pure di fermarti. Insomma ci manca davvero solo il placcaggio a uomo…

Non basta il caos traffico sulla Divina, cosa oramai risaputa, ma ne succede ogni giorno una nuova, ieri un NCC di Torre del Greco che si è fermato proprio nella corsia facendo una fila enorme e senza che ci fosse nessuno nel NCC, il traffico bloccato, le persone lasciate a piedi dalla SITA, non per colpa loro ma per carenza di mezzi, casini su casini.. e ora anche la guerra per salire sull’autobus..

Ciliegina sulla torta da uno di questi bus turistici che passavano alla Chiesa Nuova sentiamo dire “Ma qua la gente perchè non se ne va..”

Giustissimo noi ce ne dobbiamo andare pure e lasciamo il parco divertimento a loro che devono guadagnarci sopra..