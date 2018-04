Positano giallo per la scomparsa di Nicola Marra. Ricerche nella notte fra la Sponda e il Cimitero . Sul posto i carabinieri di Positano e della radiomobile e compagnia di Amalfi , i vigili del fuoco di Maiori e Salerno. Positanonews sul posto per cercare di capire qualcosa su questa vicenda dai contorni misteriosi, nella speranza che si riesca a rintracciare il ragazzo o lui si faccia vivo.

Una vicenda senza precedenti questa nella cittadina della Costiera amalfitana. Un allarme non dato tempestivamente o sottovalutato, infatti non vi è stata ne una motovedetta della Capitaneria di Porto ne un elicottero a fare le ricerche questa mattina. Anche noi di Positanonews nel consueto giro che facciamo quotidianamente per il paese, non siamo stati minimamente informati. Qualcuno ci ha telefonato solo nel pomeriggio e cittadini stessi ci hanno chiesto di lanciare l’allarme, cosa che abbiamo fatto a distanza di pochi minuti dalla diffusione delle foto del giovane. Un allarme che si poteva dare prima, per cui ancora non ci spieghiamo per quale motivo non è stato fatto.

Sicuramente si temeva un falso allarme, magari si sperava, che il ragazzo fosse in compagnia o altro ancora. Noi cerchiamo di capire qualcosa per canali non ufficiali. Per quelli aspettiamo il comunicato ufficiale dei carabinieri.

Ci viene riferito che il ragazzo, che con tre amici avrebbe affittato un appartamento o comunque si trovava in una struttura ricettiva alla Chiesa Nuova, era al Bar Internazionale nel pomeriggio per vedersi la partita del Napoli. Ci riferiscono persone tranquille, probabilmente della Napoli bene, dunque dei bravi ragazzi che, come tanti loro coetanei, volevano passare una Pasqua divertendosi .Poi che lo stesso sarebbe stato preso dall’euforia della serata e sceso in spiaggia per andare al Music on the Rocks. Il Music era molto affollato anche perchè unica discoteca aperta, l’Africana di Praiano ha rinviato l’apertura a causa delle condizioni meteo avverse e della mareggiata che tempestava tutta la Costiera amalfitana.

Da questo momento in poi solo notizie incerte, chi riferisce che lo avrebbe visto che era uscito dal Music come se avesse bevuto, chi dice che già quando è entrato era in queste condizioni. Ma sono tutte ipotesi per cercare di capire cosa possa essere successo .

Un altro passaggio. Qualcuno dice che è stato visto poco dopo le 4 in Piazza dei Mulini, addirittura che sia stato ripreso dalle telecamere . Quindi verrebbe meno l’ipotesi dell’onda anomala sostenuta da tutti durante la giornata. Poi succede qualcosa di strano, il ragazzo, nonostante facesse freddissimo, avrebbe lasciato la camicia lungo Via Cristoforo Colombo , quasi alla Sponda. Ovviamente le nostre sono solo ricostruzioni che potrebbero collimare o meno con l’ufficialità e, sopratutto, con la verità.

Il ragazzo era rimasto da solo, mentre gli altri tre amici erano tornati a casa. Fatto sta che lui sta per tornare alla macchina che si trovava verso Arienzo ma, dicono , senza le chiavi. Invece l’ipotesi che fosse senza portafoglio e giacca sembra non sia fondata, ma è stata riportata da molti. Poi di questi che riportano questi frammenti di notizie , rivelano che sono stati altri a riportarli, insomma riuscire ad avere la verità certa è molto difficile.

Che è successo poi? Dopo le 4 e un quarto circa , quando sarebbe stato inquadrato ai Mulini, si è recato alla Sponda e poi ad Arienzo dove aveva l’auto? Lo si suppone ma non sembra che ci siano telecamere che lo abbiano inquadrato o testimoni che lo abbiano visto. Ha incontrato o si è scontrato con qualcuno? E’ scivolato? E’ andato da qualche parte o da qualcuno o qualcuna? E’ tornato in spiaggia? Quando si è saputo della sua scomparsa? I taxi sono stati operativi fino alle sei del mattino ma non c’è stata nessuna avvisaglia di problemi di nessun tipo. Nessun allarme, nessuna richiesta di aiuto, nessun urlo, nessun colpo, niente di niente. Almeno quello che siamo riusciti a sapere noi.

Un mistero fitto poi sull’intervento dei carabinieri che si recano al “cimitero vecchio”, salendo per la scala della Fondazione Kempff. Le ricerche continuano e con esse la speranza di tutti di ritrovare il ragazzo vivo. Noi tutti in paese preghiamo per questo e chiediamo a chiunque abbia qualche elemento di fornirlo agli uomini dell’Arma . Sono le 2,30 di notte e al momento non sappiamo più nulla di certo, salvo lo sgomento e la rabbia che abbiamo per questa vicenda che non avremmo voluto raccontare.

Pensiamo alle ore terribili che stanno vivendo i familiari di Nicola Marra. Ci scusiamo anticipatamente con loro per eventuali errori, cerchiamo in tutti i modi di capire anche noi cosa possa essere successo e lo faremo per tutta la notte.

QUESTO E’ IL MESSAGGIO DIRAMATO DAI FAMILIARI

È scomparso questo ragazzo ieri sera dopo le 4 a Positano dopo la serata del music on the rocks (20 anni, 1.90, magro, capelli scuri e lunghi, camicia bianca e pantalone blu scuro).

Chiunque l’abbia visto in giro, o abbia notizie, vi prego di contattarmi urgentemente al 3291106963 e di condividere il più possibile

VI PREGHIAMO ANCHE NOI CONTATTATE I CARABINIERI E/O I FAMILIARI

Michele Cinque direttore@positanonews.it

3381830438 ( solo whatsapp )