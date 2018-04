Positano fra le dieci città più belle d’ Italia, per 300 travel blogger . E spunta anche Napoli

Positano, la perla della Costiera amalfitana fra le dieci città più belle d’ Italia, in Campania è superata da questa speciale classifica solo da Napoli, che sta crescendo di considerazione fra i visitatori, fra le grandi città ai primi tre posti il classico trittico Venezia, Roma e Firenze. Fra le regioni la Sicilia se la contende con la Toscana .

A stilare questa classifica Traveller 365 che ha coinvolto ” 300 travel blogger e influencer italiani per stilare la 1° classifica delle città più belle d’Italia secondo i Travel Blogger.

Attraverso un sondaggio fra i migliori media specialist, travel influencer e marketing expert, abbiamo potuto individuare inoltre i punteggi su una serie di “indicatori di qualità” quali il patrimonio storico-artistico-culturale, la tradizione gastronomica e l’offerta di servizi e intrattenimenti.”

Scorrendo questa speciale classifica fra le località puramente balneari Positano è la prima in assoluto. Fra i vari parametri al Sud non sempre quello sui servizi e viabilità raggiunge il massimo. Per Positano e la costa d’ Amalfi, già bandiera blu e territorio Unesco, un altro riconoscimento di cui essere orgogliosi e , nel contempo, responsabili , per cercare di mantenere questa eccellenza.

La classifica:

1 – Venezia

2 – Roma

3 – Firenze

4 – Milano e Verona

5 (6) – Matera e San Gimignano

6 (8) – Napoli e Siena

7 (10) – Erice e Torino

8 (12) – Positano e Taormina

9 (14) – Lecce e Mantova

10 (16) – Ferrara e Palermo