Positano, folle aggressione sulla strada: intanto si amplificano i disagi tra le auto

Le persone sono imballate in Costiera Amalfitana per il ponte del 1 maggio, con la Statale Amalfitana si trasforma così in teatro di atti, come quello perpetrato ieri ai danni di un 17anne sulla strada per Positano: un’aggressione subita incolpevolmente da parte 25enne di Vico Equense, che in sella alla propria moto ha inseguito il ragazzo in motorino. Verso i Colli il centauro ha sbarrato la strada all’adolescente, picchiandolo a sangue. Una volta tolto il casco, il giovane in moto si è scusato e ha rivelato di aver sbagliato persona. Gli amici del diciassettenne, sopraggiunti sul luogo, hanno visto la scena e l’hanno soccorso, portandolo in ospedale. Una vile aggressione che condanniamo, a prescindere dalle tante segnalazioni che ci stanno giungendo anche in questo momento dagli automobilisti. I tempi per raggiungere Amalfi infatti sono biblici: 4 ore da Tordigliano alla città dell’Antica Repubblica Marinara, con la situazione di stallo che si percepisce soprattutto da Praiano, a due chilometri dal bivio di Montepertuso.