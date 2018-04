Positano, Costiera amalfitana . Vanno avanti i controlli serrati della Polizia Municipale guidati da Sergio Ponticorvo per quanto riguarda gli autisti NCC (Noleggio Con Conducente) in Costiera Amalfitana. In particolare, come spesso rilevato dalla nostra redazione, sono stati intensificati i controlli nelle zone di maggiore attrazione turistica nella Divina: Positano è ovviamente una delle mete più controllate.

Qui ogni giorno sono migliaia i turisti che arrivano per apprezzare le bellezze della perla della Divina. E spesso i turisti si servono di autisti NCC, un modo più comodo per vivere in totale libertà il posto. Purtroppo, però, la piaga degli autisti NCC abusivi ha preso piede anche in Costiera Amalfitana. La stessa Polizia Municipale è sempre impegnata al massimo nei controlli che non sono facili vista l’affluenza di visitatori nel territorio. Anche questa mattina si stanno tenendo dei controlli a tappeto su tutto il territorio , in particolare sono tanti che vengono a Positano o Ravello e quindi la direzione è da Sorrento verso Amalfi con inevitabili problematiche al traffico. Disagi giustificati dai risultati dell’operazione, con sequestri a NCC abusivi, cioè a vetture con noleggio con conducente non regolari, ricordiamo anche quelli dei coreani che vengono da Roma o Napoli.

La polizia municipale , su disposizione dell’amministrazione del sindaco Michele De Lucia, fa continui controlli non finalizzati soltanto ad individuare NCC abusivi, ma anche per verificare se sia stato pagato il famoso ticket introdotto dal Comune dopo vari ricorsi al TAR.