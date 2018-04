Positano continuano le ricerche di Nicola Marra. Si perlustra il “cimitero vecchio”, arriva anche elicottero.

Siamo sul posto, unica testata giornalistica presente in questi giorni infernali di Pasqua e Pasquetta, amareggiati ed arrabbiati per una vicenda che non avremmo voluto raccontare. Positano continuano le ricerche di Nicola Marra. Questa mattina anche la Millennium di Amalfi sul posto . L’ultima volta che è stato visto è alle 4,17 in Piazza dei Mulini, stando al fotogramma di una telecamera.

Positanonews è da ieri pomeriggio senza sosta a cercare di seguire la vicenda . I carabinieri della Stazione di Positano e della Compagnia di Amalfi hanno effettuato le ricerche già da ieri mattina nella speranza che il ragazzo si trovasse facilmente. Poi nel tardo pomeriggio è stato lanciato l’allarme sui social e su Positanonews .

La famiglia ci ha contattati su facebook e noi ci siamo attivati subito seguendo anche la notte la vicenda. In sintesi Nicola Marra era in compagnia di altri tre amici, dopo aver visto la partita del Napoli al Bar internazionale sono scesi in spiaggia per andare al Music on The Rocks, discoteca affollatissima perchè era l’unica aperta. L’Africana a Praiano era chiusa per la mareggiata che tempestava tutta la Costiera amalfitana e anche Positano. Per questo si pensava addirittura ad un’onda anomala. Ma il ragazzo è stato visto verso le 4 ai Mulini, da allora nessuna notizia

L’auto era parcheggiata dopo la Sponda , ad Arienzo. Scelta che fanno molti non trovando posto o non volendo metterla in parcheggio. Ed è qui che in nottata si sono concentrate le ricerche seguite da Positanonews anche con video., arrivate sino al cimitero vecchio.

Anche questa mattina le ricerche si stanno concentrando verso il cimitero vecchio , mentre la Statale Amalfitana 163 si sta intasando per il traffico di Pasquetta. Per il resto siamo sul posto, ripetiamo unici giornalisti a seguire la vicenda direttamente, con il fiato in sospeso. Speriamo tutti che la vicenda si risolva per il meglio.