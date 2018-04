Positano “Care the Oceans”: operazione fondali puliti. Assessore Guida “L’ambiente al centro, oggi è una bella giornata”

“L’ambiente è sempre al centro per noi a Positano, oggi è una bella giornata e non solo in senso meteorologico”, a dirlo l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida . L’amministrazione De Lucia ha patrocinato oggi un evento molto importante per il territorio della Costiera Amalfitana, in particolare di Positano seguito da Chiara Baistrocchi per Positanonews. Un evento organizzato dall’associazione di volontariato “Care the Oceans” che è composto da un gruppo di amici, di subacquei, di professionisti nel settore della subacquea, delle scienze biologiche e delle scienze psicologiche, sociali e comunicative a cui il tema della difesa della flora e fauna dei fiumi, dei mari e dei laghi sta molto a cuore.

Il gruppo di volontari si è riunito per la pulizia di spiagge e fondali di Positano alle ore 9 presso il Molo presenti, oltre alla Care The Oceans, anche GOS CC, Psai Italia, Tsa Italia. L’evento è patrocinato dal Comune di Positano e dall’ASD Positano Diving Center, con la collaborazione della “Multiservice Positano”, leader nel settore della pulizia, manutenzione e potatura e specializzata anche nella pulizia e manutenzione delle spiagge pubbliche e degli arenili.

Inoltre presenti l’associaione “Macchia Mediterranea” “Posidonia” il 118 con la Croce Rossa , effettuata anche una prova di uso defibrillatore e salvataggio in mare. Foto e Video di Chiara Baistrocchi per Positanonews.