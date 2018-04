Positano attacchi sui social per i controlli sugli NCC. L’amministrazione De Lucia querela. Sorrento aveva previsto pedaggio a Seiano

Positano attacchi sui social per i controlli sugli NCC. L’amministrazione De Lucia querela. Incredibili attacchi sui social network , in particolare facebook, all’amministrazione e alla polizia municipale del comune della Costiera amalfitana e parte la querela. “Stiamo operando nell’interesse dei professionisti e di chi è in regola – spiega De Lucia -, abbiamo fermato NCC abusivi che sottraggono lavoro proprio a quelli che protestano e sanzionato chi non pagava l’ingresso a differenza di chi lo paga”

Insomma un gran caos questa mattina per riuscire a sanzionare NCC abusivi e chi non aveva pagato per l’accesso al centro.

“Ma un caos necessario visto che ha portato anche ad individuare NCC abusivi, quindi anche nell’interesse stesso della categoria . Inoltre , a proposito di pedaggio, nel piano della mobilità predisposto dall’associazione albergatori di Sorrento è prevista anche la possibilità di un pedaggio a Seiano a Vico Equense, all’ingresso della Penisola Sorrentina. Insomma l’idea del “balzello” come lo si vuol chiamare non è solo di Positano”