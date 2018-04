Positano arriva la Primavera Festa e ci saranno anche le esibizioni dei talenti

Positano oggi con questa giornata soleggiata di domenica torna la “Primavera Festa” la magia della Festa della Primavera che sta già riempiendo di colori la spiaggia e che seguiremo sui nostri social, cercate Positanonews su Facebook , Instagram, Twitter, Google plus, You Tube saremo ovunque con i giovani che da mezzogiorno in poi vivranno la nostra spiaggia fino in tarda serata portando sana allegria.

Officina con il Comune di Positano ha organizzato anche quest’anno la splendida Festa della Primavera sulla Spiaggia Grande della perla della Costiera amalfitana. Coinvolti i ragazzi di giorno, con giochi, palloncini, creazioni artistiche e di sera il momento musicale. Non solo quest’anno ci saranno anche le esibizioni dei talenti della cittadina della Costa d’ Amalfi.