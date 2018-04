Positano, ancora fiamme sospette: “Bruciano anche la plastica” – FOTO

Ancora una volta incendi sospetti in Costiera Amalfitana. Ci riferiamo a quelle fiamme che spesso, purtroppo, si vedono innalzare dai giardini delle abitazioni; questo a causa di chi non rispetta le norme e brucia fogliame e quant’altro dove e quando non potrebbe. Non sono solo le fiamme, però, ovviamente, il problema: il problema principale è il fumo. Un fumo che viene trasportato dal vento e circonda le abitazioni circostanti.

Questa volta a lanciare l’allarme è stato il fotografo Fabio Fusco, nome molto noto sul territorio. Sulla sua pagina Facebook, Fabio ha postato una foto (che vedete) con una didascalia ben chiara: “Tutte le sante mattine, con una fessura di finestra e balcone, si è riempita casa di fumo. Non si respira…tra l’altro bruciano anche la plastica. Non è possibile tutto questo, tutte le mattine”.

C’è chi consiglia di denunciare il tutto perché questi sono veri e propri “attentati alla salute”.