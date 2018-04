Positano, ancora controlli della Polizia Municipale: fermato un altro autista NCC abusivo

Continuano i controlli serrati della Polizia Municipale per quanto riguarda gli autisti NCC (Noleggio Con Conducente) in Costiera Amalfitana. In particolare, come spesso rilevato dalla nostra redazione, sono stati intensificati i controlli nelle zone di maggiore attrazione turistica nella Divina: Positano è una di queste.

Qui ogni giorno sono migliaia i turisti che arrivano per apprezzare le bellezze della perla della Divina. E spesso i turisti si servono di autisti NCC, un modo più comodo per vivere in totale libertà il posto. Purtroppo, però, la piaga degli autisti NCC abusivi ha preso piede anche in Costiera Amalfitana. La stessa Polizia Municipale è sempre impegnata al massimo nei controlli che non sono facili vista l’affluenza di visitatori nel territorio.

Nel fine settimana, ad esempio, è stato fermato dalla Polizia Municipale un altro autista abusivo. L’uomo, di origine coreana, aveva a bordo del suo minivan alcuni clienti che stava trasportando senza alcun tipo di licenza prevista dalla legge. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.