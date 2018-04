Positano , Amalfi , Sorrento e Capri è già estate . Ma allarme caos per ponte del Primo Maggio. Eventi Viabilità e Meteo su Positanonews operativo h 24 in questi giorni. Il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina non può non dare il massimo

Via mare da Salerno sbarcano sopratutto a Positano a migliaia , un numero indescrivibile. Via terra tutti i giorni la Chiesa Nuova è bloccata, ieri per dei controlli agli NCC, dove la polizia municipale ha contestato varie sanzioni e sequestrato due abusivi, si sono fatte file fino a Tordigliano. Ma è nella norma il caos in questi giorni dopo un certo orario . Dunque consigliamo di venire a Positano prima delle 10 o dopo le 13 .

In questo fine Aprile a dir poco bollente, folle di curiosi stranieri si sono incamminati lungo il Sentiero degli Dei da Agerola a Nocelle. Il sentiero ha due ordinanze di divieto di transito a Praiano e Positano, ma non è eccessivamente pericoloso. Si tratta di un piccolo intervento che il Parco dei Monti Lattari non ha fatto. Non vogliamo fare allarmismi e comunque non servono perchè a migliaia scendono lo stesso, non a caso è il sentiero più bello del mondo probabilmente. Ma attenzione perchè è sempre un sentiero di montagna con pietre e rocce, dovete essere ben attrezzati, non con semplici scarpe da ginnastica ma da trekking, ed evitare il solleone perchè per circa tre ore di cammino non c’è l’ombra.

Li riconosci subito: muniti di scarponcini adatti, pantaloncini e zaino in spalla, cinesi, tedeschi, americani sono scesi a Positano con l’ausilio degli autobus Sitasud provenienti da Sorrento. Con coraggio hanno intrapreso il percorso segnalato per una giornata all’insegna del trekking e delle scottature solari. Dal verde degli dei all’azzurro del mare il passo è breve: eccoli discendere verso la spiaggia di Positano.

A Positano per chi ama gli stabilimenti balneari non c’è che l’imbarazzo della scelta, per chi vuole andare nella spiaggia libera consigliamo Fornillo. Troppo caotica la spiaggia Grande. Amalfi è bella da visitare, come Ravello, ma il problema è il parcheggio. Amalfi impossibile trovare posto dopo le 11, meglio usare i mezzi pubblici.

Capri e Sorrento anche sono invase da turisti bisogna organizzarsi .

Preoccupazioni per il Ponte del Primo Maggio si prevede caos in Via Cavone a Piano visto che la Statale che passa per Meta alta è ancora chiusa dall’Anas per lavori. Poi in Costiera amalfitana si prevede il caos fra Furore e Conca dei Marini e fra Atrani e Castiglione di Ravello verso Minori. Oltre che all’accesso per Positano.

Alberghi e ristoranti tutti pienti. Tantissimi eventi