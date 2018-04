Pompei. Porta Vesuvio sarà il nuovo ingresso per gli Scavi

Pompei. Sarà Porta Vesuvio il nuovo ingresso del Parco archeologico nei piani della «buffer zone». Da sempre utilizzata solo come accesso per i mezzi delle ditte che lavorano all’interno degli Scavi, Porta Vesuvio aprirà ai visitatori interessanti prospettive verso un turismo «verde». «L’apertura della Porta Vesuvio ai visitatori – spiega l’ingegnere Michele Fiorenza, presidente dell’associazione “Pompei Civita” – è una condizione irrinunciabile per lo sviluppo dell’intera area a nord del sito archeologico. La località di Civita Giuliana diventerà, così, un parco naturalistico-archeologico-sperimentale per far vivere ai visitatori le emozioni della città antica in continuità con la bellezza della città moderna». Il progetto di sviluppo interessa un’area degradata a nord-ovest di Pompei che confina con gli Scavi, da cui è separata dalla «Porta Vesuvio». A nord-ovest del sito archeologico, infatti, si colloca un’area di circa un chilometro quadrato rilevante sotto il profilo paesaggistico e storico-culturale, ma poco organizzata e qualificata sia dal punto di vista ambientale che dei servizi. La zona si sviluppa in continuità con la città archeologica, nella parte meridionale delle pendici del Vesuvio. Un luogo che si presta a offrire ai turisti nuovi itinerari sorprendenti e suggestivi. «Alla specificità archeologica – aggiunge Fiorenza – si connette quella “agricola”: l’area presenta una trama diffusa di masserie rurali, spesso in condizioni di abbandono, ma anche un patrimonio di frutteti, agrumeti, vigneti, uliveti e orti di grande interesse». (Susy Malafronte – Il Mattino)