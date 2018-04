Pompei, il Rosario della Madonna si muove da solo: “E’ un miracolo”, si prega per la pace in Siria – VIDEO

Un filmato che sta facendo il giro del web. Quello che vede protagonista la statua della Madonna del Santuario di Pompei è diventato già virale in rete: nelle immagini si può notare il rosario che la Madonna ha in mano che inizia ad oscillare apparentemente senza spiegazioni. Tantissimi i fedeli che sono rimasti scioccati e impressionati dall’evento: molti di loro gridano al miracolo e altri asseriscono di non aver mai visto nulla del genere in tanti anni. Molti pensano che sia un messaggio riguardo la guerra in Siria e l’attacco di Trump

A voi i giudizi.