Il pomodoro San Marzano DOP sbarca in Costiera amalfitana e Sorrentina grazie a Gustarosso!

Una splendida notizia per tutti gli appassionati del mangiar bene e sano. Il pomodoro San Marzano DOP è ufficialmente sbarcato in Costiera amalfitana e in Penisola Sorrentina e questo grazie al progetto “Gustarosso“. Cos’è Gustarosso? Una cooperativa nata da un’idea della Dani Coop che annovera tra le sue attività principali la commercializzazione di Pomodoro San Marzano Dop.

Il San Marzano, come tutti sapranno, è una varietà di pomodoro riconosciuta come prodotto ortofrutticolo italiano a Denominazione di origine protetta che prende il nome dalla città di San Marzano sul Sarno, dove ha visto la nascita. E proprio dalle terre del Sarno che proviene la Dani Coop grazie alla volontà e alla tenacia di agricoltori che avvertono l’esigenza di unire le proprie conoscenze e la capacità di coltivare questo tipo di pomodoro seguendo le esperienze tramandate da ben quattro generazioni.

La Dani Coop è una Cooperativa Agricola composta da oltre 70 soci, iscritta all’Albo delle Fattorie Didattiche della Regione Campania ed alla Coldiretti di Salerno. Tutto il processo produttivo del “San Marzano” viene seguito passo dopo passo, partendo dai semi, dalla fornitura delle piantine ai soci produttori ed assicurando agli stessi l’assistenza tecnica agronomica durante la fase di crescita fino alla raccolta. Il consumatore, pertanto, deve sapere che dietro ogni barattolo di pomodoro San Marzano vi è una organizzazione complessa, fatta da contadini, tecnici e controlli sulla materia prima, che consentono una tracciabilità completa di tutta la filiera, certificata anche da Agroqualità riconosciuta dal MIPAF (Ministero Agricoltura).

Con questi presupposti è nata a dicembre scorso anche la “Gustarosso Academy”, per proteggere e difendere le tradizioni e la cultura della Valle del Sarno e dove gli amici del pomodoro San Marzano Dop e delle biodiversità dell’Agro possono imparare come si fa il buono di questa splendida terra.

E’ con grande felicità, quindi, che possiamo annunciare l’arrivo di questo magico prodotto DOP anche in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina. Diversi grandi ristoranti, infatti, hanno deciso di affidarsi a Gustarosso: ristoranti del calibro de “La Buca di Bacco” e “La Taverna del Leone” a Positano, e il “Covo del Buongustaio” a Vico Equense, ma anche tanti altri hanno scelto il meglio del Pomodoro San Marzano per il proprio locale.