Pizza a Vico inaugurazione senza il presidente e Buonocore nomina pro tempore Cardone – VIDEO

Ben 25 pizzerie hanno partecipato questa sera alla manifestazione “Pizza a Vico” a Vico Equense. Nessun accenno alle polemiche sollevate dalla Eusebio che affermava che il marchio “Pizza a Vico” lo avesse registrato il famoso e stellato chef Gennarino Esposito , che a Positanonews ha riferito che “non ne sa nulla”, ma all’inaugurazione era assente Michele Cuomo della pizzeria “Cerasè” che è stato l’ideatore dell’evento. Il sindaco Andrea Buonocore nell’illustrare l’iniziativa, che vedrà a pranzo pizze gratuite per i disabili e i meno abbienti da Sorrento a Vico , per tutta la Penisola Sorrentina, ha poi nominato, ma informalmente, Cardone, in quanto pizzaiolo più anziano, quale presidente pro tempore.. Buonocore ha detto comunque che “Aspettavamo il presidente, ma come tutti i pizzaioli avrà avuto qualche contrattempo “