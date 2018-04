Pimonte auto incendiata a una ragazza per la terza volta, sospetti sull’ex pregiudicato

Pimonte ( Napoli ) . Non c’è due senza tre, ma c’è poco da scherzare per il Comune dei Monti Lattari che confina con Agerola e Gragnano dopo una notte di fuoco e paura in via Puntone l’altro ieri . Poco dopo l’una è stata infatti data alle fiamme l’auto di una ragazza, ex fidanzata di un pregiudicato. Esattamente, secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, alcuni sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato, si sarebbero recati sul posto per dare fuoco alla vettura (una Fiat 500) e poi dileguarsi.

Sono stati gli stessi familiari della ragazza ad accorgersi del rogo. Dopo pochi minuti, in via Puntone si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia , insieme ai carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso