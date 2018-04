Il piccolo Alfie Evans è morto: “I nostri cuori spezzati”

Alfie Evans è morto. Il triste annuncio è stato dato questa mattina dai suoi genitori, Tom e Kate, tramite i propri profili Facebook. Il piccolo, di soli 23 mesi, ricordiamo, era stato colpito da una gravissima e sconosciuta patologia neurodegenerativa.

I genitori avevano lottato contro la decisione degli operatori operatori sanitari che avevano deciso di staccare la spina del respiratore e così si era venuto a creare un vero e proprio movimento che ha supportato i genitori nella richiesta di mantenerlo in vita. Anche il nostro Paese, l’Italia, si era mobilitato in tal senso per ospitare il piccolino e far sì che le speranze dei genitori potessero rimanere vive.

La sera del 23 aprile, però, i medici dell’Alder Hey Hospital di Liverpool hanno ottenuto l’autorizzazione della giustizia britannica a staccare la spina. Poi la notizia di questa mattina: il piccolo è morto.

Ecco le parole del padre: “Il mio gladiatore ha posato lo scudo e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene ragazzo mio”.