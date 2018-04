PIAZZALE EUROPA E VIA ROMA: PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

E’ stato presentato presso la Casa Comunale di Capri, alla presenza delle rappresentanze consiliari di Capri, dell’Amministrazione comunale di Anacapri e di tutte le categorie interessate, il nuovo progetto relativo allo studio di fattibilità per la riqualificazione di Via Roma e la realizzazione del nuovo Parcheggio di Piazzale Europa.

Come illustrato dal gruppo di progettazione incaricato, l’approfondimento della problematica relativa al traffico, ha suggerito di prendere in esame non solo il tema di un nuovo parcheggio multipiano nell’area di Piazzale Europa ma anche di individuare un nuovo e più articolato sistema viario che consenta di incidere in maniera decisiva sulle criticità del traffico rilevate ormai da anni.

L’intervento, infatti, senza incidere sostanzialmente sull’aspetto paesaggistico dei luoghi, prevede l’individuazione anche di uno svincolo tra la zona dei Due Golfi e la via Provinciale Marina Grande, consentendo anche la riqualificazione generale della Via Roma, strada di grande pregio paesaggistico e turistico e che vede oggi la presenza di importanti funzioni per la comunità e diverse attività commerciali.

“In questi anni abbiamo adottato diverse iniziative di disciplina del traffico per migliorare la viabilità sul territorio ma in queste occasioni si è resa quantomai evidente anche la mancanza di infrastrutture adeguate” ha sottolineato il vicesindaco Roberto Bozzaotre. “Per questo motivo abbiamo ritenuto non più rinviabile la pianificazione di un intervento che, nel pieno rispetto del paesaggio, consentirà di incidere in maniera concreta e definitiva sui gravi disagi che il traffico produce ogni giorno per residenti e turisti, disagi che come isola non possiamo più permetterci”.

“In questa occasione abbiamo dovuto riscontrare che la vecchia e più volte annunciata realizzazione di un parcheggio di Piazzale Europa, peraltro mai sviluppata concretamente, sarebbe risultata assolutamente insufficiente e parziale” ha concluso l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonino Esposito. “Riteniamo che il passo di oggi dimostri come l’isola, con i suoi due Comuni, si sia finalmente attivata per una seria programmazione di interventi che ne possano garantire uno sviluppo sostenibile nel segno della tutela di un territorio fermo a livello infrastrutturale all’inizio del secolo scorso”.