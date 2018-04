“Piantalo! Trapianta il tuo pomodoro San Marzano” Grande successo per l’evento di stamattina

“Piantalo! – Trapianta il tuo Pomodoro San Marzano” è l’appuntamento che c’è stato oggi a Sarno, in provincia di Salerno, a partire dalle ore 9,00 presso la sede della cooperativa DANIcoop in Via Ingegno 32.

Promotrice dell’iniziativa è la Società Cooperativa Agricola DANIcoop (operante sul mercato attraverso il brand Gustarosso), che ormai da anni protegge e tramanda la tradizione del pomodoro San Marzano non solo tutelando gli agricoltori e la terra, ma anche promuovendo la scoperta del territorio attraverso eventi come il Pomodoro San Marzano Day.

“Piantalo!” è rivolto agli operatori del settore, agli estimatori del pomodoro Gustarosso, nonché ai semplici appassionati del buon cibo che desiderano conoscere le origini di uno degli alimenti principi della Dieta Mediterranea.

Presenti tantissimi ragazzi delle scuole medie ed elemetari, con il patrocinio del comune di Vico Equense e del comune di Salerno la regione Campania.