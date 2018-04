“Piantalo! Trapianta il tuo pomodoro San Marzano” Grande successo a Sarno! Presenti Paolo Gramaglia , Alessandro Russo e Positanonews

“Piantalo! – Trapianta il tuo Pomodoro San Marzano” è l’appuntamento che c’è stato oggi a Sarno, in provincia di Salerno, a partire dalle ore 9,00 presso la sede della cooperativa DANIcoop in Via Ingegno 32.

Promotrice dell’iniziativa è la Società Cooperativa Agricola DANIcoop (operante sul mercato attraverso il brand Gustarosso), che ormai da anni protegge e tramanda la tradizione del pomodoro San Marzano non solo tutelando gli agricoltori e la terra, ma anche promuovendo la scoperta del territorio attraverso eventi come il Pomodoro San Marzano Day.

Presenti anche Paolo Gramaglia, famosissimo chef di Pompei, e Alessandro Russo delle Tre Arcate di Piano di Sorrento, una delle pizzerie che utilizza questo pomodoro e proprio ieri ne abbiamo gustato una ottima col cornicione con la ricotta e il pomodoro di San Marzano.

Presente anche Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Stiamo “alimentando” il giornalismo enogastronomico con “Enogastronautanews”, l’ Enogastronauta di Positanonews e progetti con l’Alberghiero De Simone di Vico Equense col quale collaboriamo. Non potevamo mancare!

“Piantalo!” è rivolto agli operatori del settore, agli estimatori del pomodoro Gustarosso, nonché ai semplici appassionati del buon cibo che desiderano conoscere le origini di uno degli alimenti principi della Dieta Mediterranea.

Tre i momenti della giornata: si è iniziato con l’appuntamento di “orientamento al lavoro” rivolto agli studenti degli istituti superiori locali (alberghiero, tecnico agrario e linguistico) a cui sono state illustrate le varie possibilità di impiego fornite da realtà come quelle della cooperativa agricola.

Poi, nei campi di contrada Faricella, noti come Giardini del pomodoro San Marzano, con l’ausilio dello staff DANIcoop e soprattutto dei soci agricoltori, i presenti hanno potuto trapiantare le piantine di pomodoro San Marzano messe a disposizione dalla cooperativa. Il trapianto è stato effettuato con gli attrezzi che gli agricoltori utilizzano da secoli. Spazio alle degustazioni, successivamente, nelle case dei contadini con diversi chef e pizzaioli che hanno proposto piatti e diverse tipologie di pizza a base di pomodoro San Marzano. Protagonisti di questo momento sono stati gli chef Mirko Balzano e Gaetano Cerrato affiancati dai pizzaioli Silvio Zigarelli, Giovanni Improta e Rosario Piscopo e dallo “zeppolaro” Alfonso Mancuso.

Presente anche la consigliera Carolina Apuzzo del Comune di Vico Equense che promuove i prodotti agroalimentari .. poi Salvatore il contadino storico da mezzo secolo e il pizzaiolo dop di Poggioreale di Napoli, i briganti sarratani, c’era di tutto e di più. Insomma da Salerno, Cilento, Penisola Sorrentina e Napoli, in Campania il pomodoro di San Marzano è stato esaltato in una giornata indimenticabile. Grazie a Paola d’ Esposito per le foto e il post