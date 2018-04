Piano di Zona S2: pubblicato l’Avviso per Autorizzazione e Accreditamento per Servizio di Assistenza domiciliare per persone anziane e con disabilità

L’Ambito Territoriale S2 rende noto che è indetta la procedura per il rinnovo dell’accreditamento all’Albo dei Elenco Fornitori Accreditati Servizi di Domiciliare Territoriali per

• Servizio Assistenza Domiciliare Anziane (S.A.D.A. Fondi trasferiti dai Comuni)

• Assistenza Domiciliare alle persone con Disabilità (S.A.D.D. Fondi trasferiti dai Comuni).

Il presente bando ai sensi della legge regionale n 11/2007 e della Delibera Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014 è finalizzato all’Accreditamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare territoriali, che hanno come obiettivo di implementare un sistema di qualità dei servizi rivolti alla non autosufficienza e alla prevenzione del decadimento fisico delle persone anziane e al mantenimento delle abilità residue delle persone con disabilità.

Tale sistema di qualità sociale prevede per ognuno dei Comuni afferenti l’Ambito S2, l’erogazione di Buoni Servizi ai residenti nel territorio di Cava dei Tirreni e nei Comuni della Costiera Amalfitana, attraverso la presa in carico del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale S2.

Le imprese accreditate saranno inserite nell’Elenco dei Fornitori Accreditati dell’Ambito S2 Servizi Domiciliari Territoriali”. Per l’attivazione dei Buoni servizi ogni Comune indicherà attraverso il proprio Servizio Sociale Professionale il numero di potenziali fruitori all’Ufficio di Piano dell’Ambito, successivamente trasmetterà alle cooperative il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e seguirà l’erogazione delle prestazioni qualitativa e quantitativa.

Possono presentare domanda di accreditamento le imprese di seguito elencate:

• le cooperative sociali, ivi compresi i raggruppamenti tra le stesse

• i consorzi sociali con caratteristiche socio-sanitarie

• le fondazioni e le imprese sociali singolarmente o in associazione temporanea d’impresa di cui al D.Lgs n. 155/2006.

La richiesta di iscrizione, sotto forma di autodichiarazione, deve essere redatta secondo gli appositi modelli, scaricabili dal sito del comune di Cava de’ Tirreni (ente capofila) all’indirizzo: www.comune.cavadetirreni.sa.it

La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S2 o presentata a mano all’indirizzo di cui sopra, a partire dal 3 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al venerdì) – 16, 30 alle 18,30 (il martedì e giovedì) entro e non oltre il 2 maggio 2018 – mercoledì ore 12,30.

La procedura di accreditamento avrà durata triennale con scadenza al 31 dicembre 2021.