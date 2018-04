Piano di Sorrento terra di nessuno mamma chiede latte per bimba e fa soldi. Questa è l’ultima che ci è capitata, a salvarci sono state le farmaciste carottesi che ci hanno spiegato che fanno sempre così per spillare soldi. Insomma la classica mendicante con la bambina che nessuno vede, la polizia municipale distratta a far verbali, i preti distratti dalla prossima gita pastorale, insomma Stato e Chiesa fanno a gara a essere i più distratti. Stanno li sotto gli occhi di tutti. Non sappiamo se siano Rom, zingari, etnie varie, non importa, meglio non incappare in questi errori. Una donna che mendica con una bambina. Punto. Vede che andiamo di fretta e ci dice “Mi serve solo il latte in farmacia per mia figlia, non voglio soldi..”. Ci colpisce ovviamente, ci sentiamo stringere il cuore per questa bambina anche se abbiamo da fare, una piccola vita e una donna che chiede solo il latte per la bambina. Entriamo insieme in farmacia e lei punta decisa ad una marca che costa circa 21 euro , ventuno.. “Ci sono anche altre marche più economiche, fa sempre così..”. Sinceramente non avevo i soldi in tasca, mi sembrava comunque troppo. Le do tre o quattro euro per poi vederla all’uscita di un’altra farmacia fare la stessa cosa.. A questo punto pensiamo, forse insospettiti, che sia uno stratagemma per fare soldi o altro. Ma perchè c’è tanta indifferenza? Se viola la legge perchè non viene denunciata ed identificata, perchè non si vede se è effettivamente sua figlia o non sia stata sottratta da qualcuno, perchè non si veda se è normale girare in mezzo alla strada con una bambina piccola, perchè se effettivamente ha bisogno del latte non intervengono le varie associazioni caritatevoli, la chiesa , la caritas o chi per esso? Perchè Piano è terra di nessuno quando i commercianti dicevano che volevano fare un servizio d’ordine o quant’altro? Cari lettori per voi è normale? Aiutatemi a capire