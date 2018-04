Piano di Sorrento, proposta di Salvatore Mare (M5S): “Cambiamo nome all’Istituto Nautico Nino Bixio”

Cambiare nome all’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento. Questa la proposta di Salvatore Mare, consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, il quale ha proposto di intitolare l’istituto alla nave Marina D’Equa.

Ecco la proposta completa del consigliere:

“No, non è mia intenzione intitolare una strada allo pseudo-eroe risorgimentale, anzi è proprio il contrario.

Via nel senso di eliminazione: cancelliamo questo nome dall’Istituto Nautico di Piano di Sorrento, e dedichiamo la nostra gloriosa scuola nautica, a chi ha lasciato il segno in questo territorio, tradizionalmente vocato alle attività marinare.

Comandanti, Armatori, Presidi, chi più ne ha da proporre, lo faccia, anche se mi inorgoglirebbe, il pensiero di dedicare un luogo di studio, a chi ha perso la vita sul mare, svolgendo con sacrificio estremo il proprio lavoro.

Istituto Tecnico Nautico Marina di Equa darebbe un senso tutto nostrano, sarebbe estrema sensibilità verso chi non c’è più e chi è rimasto, il vero segnale da lasciare ai posteri in memoria di una tragedia che ha cambiato totalmente le nostre vite, e non mi riferisco soltanto a chi va per mare.

Questi i passaggi per intitolare una scuola, come specificato nella Circolare Ministeriale n.313 del 12/11/1980:

1. Il nome prescelto è deliberato dal Consiglio d’Istituto della scuola.

2. La deliberazione passa al vaglio del Provveditore agli Studi, che consulta Prefetto e Giunta Comunale.

3. Se d’accordo, il Provveditore emana il decreto d’intitolazione che invierà alla scuola e al Ministero per l’autorizzazione finale.

Ho chiesto al Consiglio d’Istituto del Nautico carottese di fare il primo passo”.