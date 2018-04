Piano di Sorrento, principio di incendio in via Bagnulo: fiamme subito domate – FOTO

Tutto bene quel che finisce bene. Intorno alle ore 16 di questo pomeriggio un principio di incendio si è verificato a Piano di Sorrento, in via Bagnulo: ancora non sono note le cause dello stesso, probabile che delle sterpaglie abbiano preso fuoco per ragioni da verificare. Fortunatamente i Vigili del Fuoco, coadiuvati dai Carabinieri, sono celermente intervenuti e hanno domato le fiamme che si erano fatte sempre più insistenti.