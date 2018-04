Piano di Sorrento, niente strisce pedonali in zona Colli San Pietro: pericolo per i bambini della scuola elementare?

Piano di Sorrento. Mancano le strisce pedonali in zona Colli San Pietro, nei pressi della scuola elementare. Come potete vedere in foto, ci troviamo sulla Statale Amalfitana e all’incrocio in questione non ci sono strisce pedonali che sarebbero necessarie ed utilissime innanzitutto per tutti gli abitanti e a maggior ragione considerando che a pochi metri vi è una scuola elementari, con bambini che transitano costantemente.