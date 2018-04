Piano di Sorrento a Marina di Cassano un ponte con l’incubo lavori, ascensori chiusi e istituzioni assenti. Ci vorrebbe “Roccuccio”, infatti lo avremmo potuto intervistare e chissà quante ne avrebbe dette. Insomma a Marina di Cassano i privati si dan da fare , investono, anche con nuove attività, ma il pubblico sembra un pò assente. Pensiamo all’ìaffluenza che ci sarà in questi giorni e alla mancata previsione dell’apertura degli ascensori, per esempio, anche in considerazione che le barche sono ancora nelle grotte che fungono in genere da parcheggio, con conseguente difficoltà per chi ha l’attività aperta. Ma la ciliegina della torta forse deve ancora venire.. Si parla di fare i lavori dopo il primo maggio, cioè a stagione turistica inoltrata, per non perdere i finanziamenti della Regione Campania. Al momento nessun riferimento da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino.