Piano di Sorrento, Livia Iaccarino di Don Alfonso 1890: basta al cibo spazzatura

Livia Iaccarino di Don Alfonso 1890 si schiera contro il cibo spazzatura. Questo è l’intervento avvenuto ieri dall’Ambasciatrice del Gusto nel convegno su “L’Alimentazione e la prevenzione del Cancro”, con la moglie e proprietaria del rinomato ristorante di Sant’Agata sui Due Golfi sempre in lotta con un alimentazione sbagliata e irrispettosa verso il corpo umano. La carismatica icona della cucina italiana è sempre stata schierata nella battaglia contro il cibo spazzatura, tanto da far osservare a madri disattente e frettolose di non distruggere la salute dei figli con il cibo sapientemente venduto con la pubblicità dalle multinazionali: Livia Iaccarino ha richiamato al buonsenso, educando già i più piccoli alla genuinità.