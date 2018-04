Piano di Sorrento, ladri al pub The Bridge: rubata la cassa e… della birra

Furto a Piano di Sorrento ai danni del pub birreria The Bridge di via Delle Rose. La notte scorsa, infatti, alcuni malviventi si sono intrufolati nel noto locale e hanno rubato la cassa. Fortunatamente per i proprietari all’interno non vi era una cifra considerevole: lascia pensare, però, il fatto che i ladri abbiano agito proprio in pieno centro, indisturbati.

Osservando i danni riportati dalla serratura di una delle finestre, quasi certamente i malviventi saranno entrati dal balconcino che affaccia proprio sulla strada. Oltre alla cassa sono state rubate anche un paio di confezioni di birra.

Continuano i furti ai danni degli esercenti della Penisola Sorrentina, quindi. Solo qualche settimana fa era stato derubato il dog discount di Sant’Agnello: i ladri avevano agito prelevando anche lì la cassa.