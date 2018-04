Piano di Sorrento. Istituite cinque Consulte civiche, nominati 45 cittadini. Ecco tutti i nomi

Il Consiglio Comunale di Piano di Sorrento ha nominato 45 “consultori civici” istituendo cinque Consulte composte da cittadini residenti che si sono candidati manifestando la propria disponibilità, sulla base di un bando pubblico, per poter far parte di questi nuovi organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. Le Consulte Comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa. Si tratta di organi propositivi e consultivi, ognuna operante nell’ambito di un settore di interesse della comunità comunale. Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni. Le cinque consulte, composte ognuna da nove persone con competenza su cinque aree tematiche, saranno insediate ai primi di maggio.

Ecco i nomi dei componenti delle consulte civiche

Attività produttive e del turismo

Gaetano Maresca, Francesco Porzio, Giuliano Mazzola, Giuseppe De Maio, Giuseppe Gargiulo, Antonio Russo, Valeria Donatantonio, Giuseppina Esposito, Danilo Pollio

Attività culturali, artistiche, sport e tempo libero

Domenico Montuori, Marzia Illiano, Teresa Iaccarino, Antonio Volpe, Francesca Maresca, Mario Imperatore, Giuseppe Sorrentino, Annalisa Cinque, Antonino Di Palma

Ambiente, territorio, ordine pubblico – Viabilità – Protezione Civile

Pier Manuel Scarpato, Raffaele d’Esposito, Ilaria Russo, Teresa Russo, Cecilia Coppola, Anna Ascione, Gaetano Porzio, Fernando Maresca, Mariarita Moffa

Attività sociali e dell’istruzione

Anna Teresa Ercolano, Vincenzo Astarita, Miriam Perfetto, Serena Irolla, Giovanna Maresca, Luisa Bevilacqua, Gabriele Di Filippo, Teresa D’Alessio, Anna Starace

Borghi di Piano

Vincenzo Cesaro, Aniello De Rosa, Annabella Severi, Luisa Castellano, Rosa Melia Pajares Meza, Raimondo Ortolano, Giuseppe Carotenuto, Raffaele Giordano, Giuseppe Russo