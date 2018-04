Piano di Sorrento incidente coinvolto ragazzo di Positano. Vico equense Seiano galleria bloccata per Castellammare di Stabia

Viabilità e incidenti in Penisola Sorrentina anche dopo il giorno di Pasquetta. Impossibile rendicontare tutto in questo caso, la Pasquetta come al solito è stata caotica con file interminabili, ma la polizia municipale da Piano di Sorrento a Meta , Sant’Agnello e Vico Equense ha fatto una marea di interventi e contravvenzioni.

Oggi pomeriggio Incidente a Piano di Sorrento all’incrocio del caseificio Scala, fra un’auto e un ciclomotore, coinvolto ragazzo di Positano. A Seiano la galleria per Castellammare di Stabia e l’autostrada Napoli Salerno è bloccata a causa del rientro dal lungo ponte di Pasqua ( Foto Peppe Coppola )

