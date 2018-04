Piano di Sorrento, hashish a minori: arrestato spacciatore 18enne

Spacciava hashish ai ragazzini. I Carabinieri di Piano di Sorrento, coordinati dal Capitano Marco La Rovere, hanno messo a segno un intervento degno di nota nei confronti di un 18enne del posto che operava come un pusher. I militari si sono accorti di un movimento sospetto lungo il Corso Italia: un gruppetto di giovani, per la maggior parte dei minorenni, stavano parlando con un altro ragazzo fino a che quest’ultimo non ha venduto loro una confezione trasparente che già da lontano ha dato ai Carabinieri l’impressione di contenere stupefacente.

M.L. è stato subito fermato: ai giovani stava vendendo 5 grammi di hashish. Successivamente è stata perquisita la casa del 18enne pusher e al suo interno sono stati trovati altri 5 grammi di hashish pronti per essere venduti. Ora il giovane spacciatore è agli arresti domiciliari.