Piano di Sorrento, blitz dei Carabinieri al parcheggio di Piazza Mercato: la situazione

Piano di Sorrento – Apprendiamo che dopo il recentissimo blitz dei Carabinieri al parcheggio di Piazza Mercato, la società che fino a pochi giorni ne era fa era a capo ha rinunciato a gestire l’attività del parcheggio del Mercatale.

L’attività era finita sotto i riflettori per il fatto di essere stata gestita dal fratello del consigliere Alberino. Questo ha portato a diverse contestazioni e interrogazioni sulla gestione da parte del Movimento 5 Stelle, capeggiato da Salvatore Mare.

C’è da dire, però, che questo parcheggio creava dei vantaggi al Comune di Piano (il 20% dei ricavi andava direttamente nelle casse comunali) ed era aperto 24 ore su 24 a prezzi molto contenuti: basti pensare che la prima mezz’ora era gratuita per tutti. Ora si dovranno pagare dei dipendenti comunali per la gestione.

Insomma noi di Positanonews ci limitiamo a fornire la notizia e anche a evidenziare i tanti lati positivi che la ‘vecchia’ gestione comportava.

Non sappiamo come si evolverà la situazione, per il momento la gestione è comunale e sicuramente cambieranno delle cose.