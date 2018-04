Penisola sorrentina, l’attrice Ludovica Bizzaglia a Vico Equense: “Innamorata” – FOTO

Anche l’attrice di “Un Posto al Sole”, Ludovica Bizzaglia, ha passato la sua Pasquetta in Penisola Sorrentina. Ludovica ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto che la ritrae a Vico Equense con un messaggio: “Oggi sono stata in Costiera per la prima volta e me ne sono innamorata”. L’attrice ha anche confessato di aver ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato, Cristiano Piccirillo, volto noto della famosissima friggitoria “La Masardona”, che l’ha portata proprio in Costiera.