Ormai il Powerlifting è uno sport che ha legato il suo nome alla Penisola Sorrentina. Il 2018 è stato l’anno della nascita della prima squadra peninsulare legata alla Federazione Italiana Powerlifting (ovvero la serie A del Powerlifting Italiano, l’unica federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale): Il SORRENTO POWERLIFTING BARBARIANS. Affiliati alla storica squadra del circuito Italiano, Barbarians Power Club Parma capitanata da Ado Gruzza, vanta tra le proprie file il coach Simone Aversa e il Campione Italiano Valentino Durastanti.

Il 12/13/14/15 aprile, presso il nuovissimo complesso PALAFIPL si San Zenone al Lambro (MI), si è tenuto il 36° Campionato Italiano Assoluto targato Federazione Italiana Powerlifting. La squadra sorrentina era presente con i suoi atleti Aversa Simone, Durastanti Valentino, Cioffi Marco, Gargiulo Giuseppe e D’Esposito Antonino e accompagnata dal Presidente Aversa Daniele.

Tutti gli atleti si sono distinti con prestazioni di notevole livello, da sottolineare gli ottimi esordi dei ragazzi allenati da Simone Aversa con Cioffi Marco che fa registrare 235 kg di squat (fallendo per errore tecnico 250 kg in terza prova), 140 kg di panca piana e 215 di stacco da terra e con D’Esposito Antonino che, con una prova maiuscola, mette a segno 9 prove valide su 9 con 200 kg di squat, 140 kg di panca e 260 kg di stacco da terra.

Infine, la soddisfazione più grande, la Vittoria: CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2018 VALENTINO DURASTANTI. Traguardo inseguito da un po’ e che quest’anno si è concretizzato grazie ai 345 kg di squat, 205 kg di panca piana, e con 330 kg di stacco da terra che gli valgono anche il Record Italiano di categoria. Si aggiunge a tutto ciò il settimo titolo consecutivo come di Miglior Squadra Maschile vinto dalla Barbarians Power Club Parma.

I ragazzi della squadra SORRENTO POWERLIFTING BARBARIANS vi aspettano presso il Box CROSSFIT SYRENTUM per avviarvi ad una nuova attività agonistica che vi darà sicuramente un nuovo stimolo per allenarvi e, perchè no, imparare a superare nuove sfide!