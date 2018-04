Le due Costiere sono invase da autobus ed automobili in vista del 1 maggio. Dalla Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana, si ravvisano criticità in più punti della Strada Statale 163: dal lato sorrentino c’è traffico fino all’altezza della pineta di Tordigliano, a Vico Equense. La circolazione sta cingendo Positano, che attualmente è soffocata dal caos dei veicoli. Intanto, nelle zone nevralgiche di Castiglione a Ravello e Minori, non sono operativi gli ausiliari del traffico. Questo è il prologo per quello che sarà la viabilità il primo maggio, se non saranno prese le giuste misure per domare il grande flusso, dove i vacanzieri rischiano la salute per qualche ora di relax in Costiera.