Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: domani incontro sul partenariato Gal Terra Protetta

Domani 4 aprile il Gruppo di Azione Locale “Terra Protetta”, che fa riferimento ai territori della Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, si riunirà presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento, alle ore 16. Scopo dell’incontro è rilevare le future partnership pubbliche e private per la programmazione 2014-2014, in modo da delineare la ventura Strategia di Sviluppo Locale, utili a rispondere ai singoli bisogni del territorio delle due costiere. La riunione sarà utile anche per portare prodotti tipici e raccogliere spunti e riflessioni, che saranno portati all’attenzione della prossima Assemblea del Gal.