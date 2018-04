Penisola Sorrentina. Controlli delle forze dell’ordine nelle stazioni della Circumvesuviana per il weekend

Penisola Sorrentina. Da stamane sono stati attivati, dalle forze dell’ordine, servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e di controllo del territorio nelle varie stazioni della ex Circumvesuviana (odierna EAV) per il weekend, giorni presi d’assalto per le belle giornate e per passare ore di riposo in Penisola e sulle spiagge.

La presenza di queste “squadre” divise in ogni stazione, servirà anche per i controlli dei titoli di viaggio per i trasporti su ferro e su gomma per andare contro ai troppi evasori che causano un buco enorme nel bilancio della società di trasporti regionale.

Negli ultimi giorni ci sono state varie proteste simboliche per chiedere maggiori tutele contro le aggressioni a bordo treno. I lavoratori Eav hanno manifestato e denunciato violenze quotidiane ai danni dei lavoratori e dei viaggiatori. Le manifestazioni arrivano dopo l’ultimo episodio di di questi giorni ai danni di un capotreno della Circum, preso a pugni da un sedicenne privo di biglietto.

«Vogliamo denunciare il clima di terrore che si vive sui treni. – dicono dal sindacato Orsa – Chiediamo più garanzie per la nostra incolumità fisica, gli episodi che accadono sono più numerosi di quel che si crede». I lavoratori chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine. «Sono troppi i paletti della burocrazia e l’azienda più di pagare guardie giurate non può fare. Vogliamo sentirci sicuri mentre siamo al lavoro e con noi chiediamo più tutela anche per i viaggiatori».