Penisola sorrentina, in attesa una domenica con piogge e polveri sahariane da guinness.

Sorrento – Una bassa pressione proveniente dal Nord Africa caratterizzerà la giornata di domani l’intero meridione. Il vortice ciclonico che sta aspirerando tutto il pulviscolo dall’entroterra algerino e tunisino e si muoverà verso Nordest raggiungendo il mar Tirreno. Dove minerà la stabilità atmosferica anche in Campania e penisola sorrentina, con piogge caratterizzate da polveri sahariane che al momento sono già in marcia dal nord Africa verso il Mediterraneo e l’Italia. Infatti i venti che soffieranno moderati dall’Africa trasporteranno la sabbia del deserto che sporcherà il terreno e ogni cosa. Secondo il modello Skiron di Atene (uno dei pochi modelli numerici di previsione del moto del pulviscolo nei bassi strati della troposfera) le concentrazioni maggiori di sabbia del Sahara si avranno sulle regioni meridionali nella giornata di Domenica 15 Aprile, dove si potranno raggiungere valori fino a 5000 mg/m2. La nuvolosità che girerà attorno al vortice depressionario coprirà costantemente il cielo per poi proseguire, verso le regioni adriatiche centrali e infine il Nord. Le piogge attese caratterizzate da tali polveri ,sebbene non risulteranno particolarmente forti, si alterneranno a pause asciutte e soleggiate ed avranno la caratteristica di essere rossicce proprio a causa della forte presenza di sabbia del deserto.

Le precipitazioni riguarderanno,dalle prime ore del mattino, le regioni meridionali, poi interessare dal pomeriggio il Nordest e in serata l’arco alpino.

Le temperature proseguiranno nel loro lento aumento iniziato Venerdì 13, con valori termici diurni che potranno toccare i 23 gradi. – 14 aprile 2018 – salvatorecaccaviello

Fonte: Meteo Italia