Penisola Sorrentina, arrestato 60enne per furti di bici elettriche: era stato fermato già cinque volte

Un argomento che abbiamo spesso affrontato, in prima persona, e che sta molto a cuore ai tanti nostri lettori. Il fenomeno dei furti di bici elettriche in Penisola Sorrentina è diventato una vera e propria piaga che non lascia sereni i possessori di questo comodo mezzo di trasporto.

E’ notizia recente dell’arresto di un 60enne di Torre del Greco, da parte dei Carabinieri del posto, che era solito operare nei territori della costiera Sorrentina proprio rubando le bici elettriche di poveri malcapitati. L’uomo era stato fermato altre cinque volte nel corso degli ultimi mesi e aveva evaso sistematicamente gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. Qualche settimana fa soltanto aveva rubato una bici a Sorrento ed era stato fermato mentre cercava di svignarsela sulla Circumvesuviana. Ora verrà giudicato per direttissima.