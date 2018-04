Paura per incidente MSC Armonia ai Caraibi, comandante di Piano di Sorrento. Il clamoroso video

Era di Piano di Sorrento il comandante della nave . Paura in Honduras per la nave da crociera Msc Armonia. Come ricostruito dai media locali e come si vede anche in un video apparso in rete, la nave si è schiantata contro una banchina del molo del porto di Roatan, isola tropicale del Mar dei Caraibi. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 ora locale del 10 aprile. Le cause di quanto accaduto sono ancora sconosciute. Nel video realizzato da alcune persone che si trovavano in un locale a pochi metri dal molo si vede la Msc Armonia avvicinarsi ad alta velocità alla banchina, colpendola in pieno e mandando il pontile a fondo. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi: a bordo della nave c’erano 1800 passeggeri e nessuno è rimasto ferito. La nave ha invece subito qualche piccolo danno allo scafo.

Riparati i danni, per i passeggeri la crociera continua – Come si legge sul tabloid britannico Daily Mail, un portavoce della Msc Crociere ha dichiarato che “per ragioni che sono in corso di accertamento, la nave ha deviato dal suo corso e ha colpito la fine della banchina”. Dopo le riparazioni necessarie, la nave è stata comunque autorizzata a continuare il suo viaggio rispettando il normale itinerario della crociera. La nave Msc Armonia, di 65.542 tonnellate, può ospitare con le sue 976 cabine fino a 2679 passeggeri e circa 721 membri dell’equipaggio.