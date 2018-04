Paura ad Amalfi persi 5 escursionisti nella Valle delle Ferriere

4 escursionisti nella Valle delle Ferriere sono spariti da oggi pomeriggio. Partite le ricerche da Scala e da Amalfi a dopo aggiornamenti

Aggiornamento delle 22: sonoancora in corso le ricerche dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) della Campania e della Millennium di Amalfi.

Aggiornamenti alle 22.30: sono intervenuti anche il Nucleo di Protezione Civile di Pogerola

Si sarebbero trovate delle tracce verso Agerola sembra che non siano in 4 ma in cinque, forse un gruppo di Napoli, che nel pomeriggio ha fatto una passeggiata nella zona alta della Valle delle Ferriere, Tavernale.

Stanno battendo a tappeto tutta la montagna. Le ipotesi sono due o che stiano ad Agerola ma un’altra ipotesi pià forte che stiano proseguendo più avanti, verso Punta Taglio, verso Scala.