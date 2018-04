PASTENA, IL CANE CHICCA UCCISO A CALCI: LUNEDÌ 7 MAGGIO INIZIA IL PROCESSO

Pastena, era il 15 febbraio 2017, un mercoledì pomeriggio in cui una notizia ha iniziato a girare ed è rimbalzata da cellulare in cellulare: una cagnolina di circa sei mesi era stata uccisa a calci dal suo padrone, un pluripregiudicato il cui nome è stato diffuso online subito dopo l’accaduto e che a distanza di poco tempo dalla trasmissione della notizia tramite social, aveva scritto anche un post di scuse, cancellato in pochi minuti. Sempre in quel frangente, il sindaco Napoli aveva dichiarato con un post facebook l’intenzione del Comune di costituirsi parte civile contro l’uomo che aveva massacrato la piccola Chicca.

Nasce qualche giorno dopo un comitato spontaneo di centinaia di persone che chiede giustizia per l’animale ucciso. Un anno fa sono state consegnate al Procuratore Generale della Repubblica e al Presidente del Tribunale di Salerno le firme raccolte per chiedere la calendarizzazione di una definizione celere. Il processo ci sarà e inizierà lunedì 7 maggio. Dalle ore 9:00 sono previsti sit in di protesta davanti al Tribunale di Salerno.