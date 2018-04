Pasquetta da incubo a Napoli tra traffico, sosta selvaggia e parcheggiatori. Record di passeggeri alla metropolitana: biglietti finiti

Una giornata da incubo: decine di minuti per spostarsi solo di una manciata di metri, code chilometriche ai caselli autostradali e traffico completamente bloccato in città, sosta selvaggia davanti ai locali: è l’inferno della Pasquetta napoletana, dove la massiccia affluenza di turisti ha paralizzato la città per tutta la giornata, con picchi per tutta la mattinata e dal pomeriggio fino a tarda sera. Ieri Napoli si è trovata stretta nella morsa tra chi arrivava in città, con direzione lungomare, e chi invece cercava di allontanarsi, partendo alla volta del litorale flegreo. I primi disagi ci sono stati già all’arrivo, con strade bloccate anche per diversi chilometri. Oltre due per arrivare da Casoria, quasi tre per percorrere la distanza tra Salerno e Napoli. Sempre in coda, sempre a singhiozzo e a passo d’uomo. In mattinata sulla A1, tra Acerra-Afragola e il bivio con la A3 Napoli-Salerno è stata registrata una coda di nove chilometri; traffico intenso anche nella direzione opposta, verso la costiera amalfitana. Superato questo primo ostacolo, chi si è avventurato verso Napoli ha dovuto fare i conti col secondo: appena dopo l’arrivo in città, subito dopo aver superato le code ai caselli, ecco via Marina e il traffico cittadino. A destra, strada bloccata lungo il corso Garibaldi, davanti una distesa di automobili che prosegue fino a Mergellina, con la carreggiata ridotta dai parcheggi in doppia fila. Una volta arrivati sul lungomare, il problema di dove lasciare l’automobile. Senza un numero adeguato di parcheggi e in assenza di un piano di traffico adeguato, l’unica è cercare un garage privato, a patto di trovarne uno con posti liberi, o sfidare la sorte e incanalarsi ancora nel traffico alla ricerca di un posto appena lasciato da qualcun altro. Oppure, ancora peggio: ci sono gli abusivi del “cinque euro a piacere”. Non è andata meglio a chi, sebbene ancora scottato dall’esperienza di Pasqua, quando funicolari e Linea 1 hanno lavorato solo mezza giornata, ha deciso di affidarsi ai mezzi pubblici. Cittadini e turisti sono rimasti intrappolati in file interminabili anche solo per acquistare i biglietti e nella stazione di Toledo, dove nel pomeriggio le due macchinette emettitrici si sono svuotate, hanno dovuto lanciarsi alla ricerca di rivendite private dei paraggi per acquistare i titoli di viaggio; nella stessa stazione verso le 18 l’enorme calca ai varchi ha costretto i dipendenti a disabilitare i tornelli e vidimare i biglietti a mano per far defluire più velocemente le persone. I passeggeri della Linea 1 sono stati quasi il doppio rispetto a una giornata festiva ordinaria, numeri paragonabili a quelli di un feriale. Nella stazione di piazza Garibaldi sono transitati 16.000 passeggeri, alle 18 quella di Toledo contava oltre 8.000 passaggi e quella di Dante, che di norma raggiunge i 9.000 visitatori, alle 19 già toccava quota 6.000. In totale la Linea 1 ha trasportato 120.000 passeggeri e altri 26.000 si sono spostati con le funicolari. Ieri dai depositi, infine, sono usciti 180 autobus programmati. Nella zona collinare niente parco dopo pranzo. Alle 14 i cancelli della Floridiana al Vomero erano chiusi e anche in questa Pasquetta il buon senso non ha prevalso. Sebbene all’esterno del parco ci fossero decine famiglie con carrozzine e frotte di bambini pronti a giocare, i custodi hanno chiuso l’accesso e ai fortunati che si stavano godendo l’esplosione della primavera è stato chiesto di uscire. Per evitare ritardi nella chiusura dell’area, ai visitatori del Museo Duca di Martina è stato permesso l’ingresso fino alle 13.15. Ormai da anni il parco del Vomero è interdetto nei giorni delle festività pasquali, proprio quelli in cui le famiglie possono ritemprarsi e trascorrere del tempo all’aria aperta, vista anche la penuria di aree verdi nel quartiere collinare con il Parco Mascagna chiuso da ben otto mesi. All’esterno i bambini, dispiaciuti per non poter scorrazzare liberamente, hanno inscenato una protesta urlando «vogliamo entrare», ma non c’è stato verso e il divieto d’accesso è stato rispettato. I giardini della Certosa di San Martino invece sono rimasti chiusi tutto il giorno, nonostante i tanti visitatori accorsi per visitare il museo negli orari standard. Lunedì di Pasquetta accesso regolare anche al Museo di Capodimonte mentre il bosco è rimasto chiuso. Non è sfuggito ai disagi della disorganizzazione nemmeno chi aveva progettato il percorso inverso, ovvero dalla città verso l’esterno: altre code sono state registrate sulla Napoli-Salerno, verso la costiera amalfitana e verso il litorale flegreo, dove erano in programma diversi eventi privati. E, dal pomeriggio fino alla sera, il controesodo: ancora accessi intasati, nuovi ingorghi a Napoli Est e traffico di nuovo fino al centro cittadino. (Nico Falco e Mariagiovanna Capone – Il Mattino)