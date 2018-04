Parigi, “Cultural”: al festival delle eccellenze culinarie italiane protagonista la Costiera Amalfitana con Andrea Pansa

Grande soddisfazione per la Costiera Amalfitana e la Campania in generale. Alla prossima edizione di “Cultural”, Festival che in quattro sole edizioni si è affermato come uno dei più importanti del mondo culinario, sarà protagonista anche Andrea Pansa. L’ormai arcinoto pasticciere sarà protagonista di una questa quinta edizione che nasce da un lungo lavoro e da molteplici viaggi in Italia per scoprire decine di produttori, artigiani, cuochi e pasticceri.

Dal 7 al 9 aprile, quindi Parigi si trasformerà nella capitale del gusto italiano grazie ad un festival che non è solo dedicato alla gastronomia ma anche al lifestyle Made in Italy.

Pansa, domenica alle 14, porterà al Bastille Design Center i profumi e i colori della Costiera Amalfitana presentando la ricetta delle rinomatissime scorzette di limone di Villa Paradiso. Oltretutto un’altra apparizione sarà prevista per la serata di sabato 7 Aprile, quando Andrea Pansa chiuderà la cena di benvenuto per gli addetti ai lavori che si terrà presso l’hotel Castille, nei pressi del Louvre, presentando una versione “Amalfitana” del Babà, per l’occasione accompagnato di crema chantilly al limone e decorato con le buccie di limone candite di Amalfi.