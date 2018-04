PAGANI: MAESTRA ELEMENTARE MUORE IN OSPEDALE DOPO RICOVERO

Una maestra elementare dell’istituto “G.Rodari” di Pagani è deceduta dopo una lunga degenza in ospedale. Infatti, la donna risulta essere morta 20 giorni dopo aver subito un intervento. In particolare, la maestra sarebbe stata ricoverata per una pancreatite acuta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Dopo alcuni accertamenti, si è deciso di sottoporre la maestra ad un intervento. Si sa che le condizioni della donna però sono peggiorate e non è stato possibile sottoporla ad un secondo intervento chirurgico. Infatti, la maestra è stata spostata in rianimazione dove è morta, dopo 20 giorni di degenza.

Si dice che la pancreatite avrebbe indotto a conseguenze polmonari. Comunque, la famiglia starebbe decidendo se sporgere denuncia. La notizia della morte dell’insegnante ha lasciato sgomenta tutta la comunità. Infatti, la donna era molto apprezzata e tanti ne stanno piangendo la scomparsa. Infine, si sa che domani mattina si svolgeranno i funerali nella chiesa “Gesù Risorto” di Pagani.