Ospedale Costa d’Amalfi, parte petizione della Lega: “Inaccettabile situazione di malasanità. Urgono provvedimenti”

La Lega si attiva per cercare di risolvere la situazione legata all’Ospedale Costa d’Amalfi. La sezione della Costiera Amalfitana del partito, rappresentata dalla persona di Alfonso Cavaliere, ha inviato una lettera aperta al governatore De Luca per chiedere lumi circa la realizzazione dei famosi 20 posti letti che ancora non è avvenuta.

“In virtù del “Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015” – si legge – redatto dalla Regione Campania ed approvato con Decreto n. 33 del 17.05.2016, presso l’Ospedale Costa d’Amalfi, sito in Ravello, località Castiglione, è prevista l’esistenza di un Presidio ospedaliero in zona disagiata con pronto soccorso e venti posti letto di medicina.

Ad oggi, benché siano già decorsi circa due anni dall’adozione del precisato “Piano Regionale” nulla di quanto previsto si è effettivamente concretizzato. La costiera amalfitana necessita assolutamente di un ospedale territoriale, in quanto potrebbe essere considerata alla stregua di un’isola; invero: da Positano a Vietri sul Mare esiste un’unica arteria stradale che, durante la stagione estiva, è quotidianamente congestionata; soffre di un alto rischio di dissesto idrogeologico; l’ospedale più vicino è ad oltre 60 minuti di auto e non esistono piattaforme idonee all’elisoccorso notturno; di fatti, anche per tali ragioni, la costiera amalfitana, in virtù del Piano Regionale già citato, è stata già qualificata come zona disagiata.

A Ravello esiste una struttura che, già in passato, ha garantito posti letto ed i primari e secondari servizi di sanità pubblica: nel 2018, è inaccettabile che un’intera comunità debba ancora soffrire di mala sanità nonostante esistano i provvedimenti idonei a far cessare ogni disagio”.