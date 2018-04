OSPEDALE DI CASTIGLIONE, IL PRESIDENTE DE LUCA CONFERMA : NESSUNA RIDUZIONE DEI SERVIZI, MA ANZI POTENZIAMENTO IMMINENTE.

IL RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE DE LUCA E AI VERTICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E RUGGI D’ARAGONA DA PARTE

DEL DELEGATO ALLA SANITA’ DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA COSTA D’AMALFI ANDREA REALE

L’ospedale della Costiera amalfitana a Castiglione di Ravello non verrà ridimensionato a dircelo con un comunicato il sindaco di Minori Andrea Reale.

“Proseguendo così, senza distrazioni nel nostro lavoro, e se come stiamo facendo liberiamo la sanità campana dal debito passato, saremo in grado di avviare la richiesta di fuoriuscita dal commissariamento entro il 2018”.

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, commissario di governo per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario da otto mesi, ha fatto il punto sul lavoro svolto nel corso dell’iniziativa organizzata dall’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno che oggi ha attivato la rete Stroke Unit.

“Per concludere l’iter sono necessarie le verifiche da parte dei ministeri dell’Economia e della Salute, ma – ha spiegato De Luca, – già per fine anno, per il livello dei Lea (livelli essenziali di assistenza) raggiunto, per la situazione finanziaria, per il superamento delle emergenze più gravi che avevamo, siamo in condizione di chiedere che la Campania esca dal commissariamento. Intanto parte ufficialmente la rete dell’ictus già attiva in via sperimentale, e modello per l’intero territorio campano. L’equipe medica eseguirà tutti gli esami diagnostici necessari e deciderà il trattamento terapeutico più indicato già all’arrivo al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti, seguirà il ricovero nella “Stroke Unit”, reparto specializzato e dedicato alla gestione dell’attacco ischemico in fase acuta. Nella rete è operativo un team multidisciplinare che segue i pazienti, dalla presa in carico dei sanitari del 118, fino alla conclusione del percorso riabilitativo. Sarà così possibile avviare la terapia riabilitativa entro le prime 24/48 ore dopo l’ictus.

A margine dell’iniziativa, il presidente De Luca ha incontrato Andrea Reale in rappresentanza della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana rassicurandoli ed escludendo ogni limitazione dei servizi offerti dal presidio di Castiglione.