Nocera Sup, un morto e un ferito gravissimo per un drammatico incidente

È di un morto e un ferito gravissimo e diversi feriti gravi il bilancio del drammatico incidente verificatosi nella notte a Nocera Superiore, sulla strada statale 18.

Nelle foto di Carmine Orlando la terribile scena presentatasi ai soccorritori questa notte

A perdere la vita un 18enne di Sant’Egidio del Monte Albino. Il violento impatto frontale ha coinvolto tre autovetture: una Peugeot scura, una Fiat Idea grigia e una Fiat Punto, che è andata quasi totalmente distrutta. Ancora da chiarire le dinamiche della vicenda anche se, stando ai segni di frenata rinvenuti diverse centinaia di metri prima della collisione, il conducente di una delle tre auto viaggiava a velocità decisamente elevata e ha invaso la corsia di marcia opposta. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Nocera Superiore, dei Vigili del Fuoco e di almeno cinque ambulanze, che hanno prestato immediato soccorso ai diversi feriti. Alcuni di questi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Secondo le testimonianze di alcuni presenti gli occupanti della Fiat Punto sarebbero rimasti bloccati per diversi minuti all’interno dell’abitacolo prima di essere estratti, immobilizzati e caricati sui mezzi di soccorso. La strada statale é stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, in attesa che gli inquirenti compiessero tutti i rilievi del caso per accertare le dinamiche di un incidente che potrebbe, purtroppo, avere esiti drammatici per alcuni degli sfortunati protagonisti.

Valerio D’Amico http://www.risorgimentonocerino.it