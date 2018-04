Nocera, stalker ucciso dall’amico della ex

Nocera Inferiore. Da carnefice a vittima di un amore malato. Una ossessione che ha reso «difficili» gli ultimi mesi della sua vita e lo ha inchiodato ad un destino di morte. Quella che Fabrizio Senatore, un autotrasportatore di 43 anni di Salerno, ha trovato la scorsa notte in via Fiuminale, nell’estrema periferia di Nocera Inferiore, a quattro passi dal vicino comune di Pagani. Sotto quella casa, in quella strada, aveva vissuto quelli che per lui erano stati momenti bellissimi. In quella stessa strada, sotto quella casa, è morto, schiacciato contro il palo della luce da una Fiat Bravo in retromarcia. Ma non è stato un incidente. È stato un omicidio, forse dettato da un raptus di follia conseguente a un litigio. I poliziotti del vicequestore Luigi Amato stanno ora cercando di capire cosa si accaduto tra Fabrizio e il suo assassino (ora in stato di fermo) il quale, soltanto per una fortuito caso della vita, porta il suo stesso cognome pure in assenza di qualsiasi legame di parentela.

Domenico Senatore, 30 anni di Cava de’ Tirreni, aveva da poco accompagnato a casa una sua amica, Filomena S., ex fidanzata di Fabrizio. Anzi, la donna che Fabrizio non riusciva a togliersi dalla mente e dal cuore (nonostante si fossero lasciati da circa due anni) tanto che, dopo una serie di atti di stalkeraggio, e in conseguenza di lesioni e costrizioni a sopportare la sua presenza, era dallo scorso febbraio costretto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza. Dagli arresti domiciliari la scorsa notte Fabrizio (che di qui a qualche settimana doveva presentarsi dinanzi ai magistrati nocerini in conseguenza di una richiesta di giudizio immediato per atti persecutori, violenza e lesioni personali) era evaso per andare sotto casa della sua ex. Una volta giunto a Nocera, non ha trovato la giovane donna, che era da poco salita, ma Domenico. I due avrebbero litigato verbalmente, poi sarebbero passati alle mani, infine Domenico sarebbe entrato in auto, avrebbe innescato la retromarcia e, pigiando il piede sull’acceleratore, lo avrebbe investito a forte velocità tanto da sbatterlo – dopo averlo trascinato per una decina di metri – contro il palo della luce e rompere l’asse della sua Bravo. Il tutto è accaduto sotto lo sguardo di un testimone sulla cui identità al momento gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Roberto Lenza, preferiscono tenere il riserbo anche perché potrebbe aver accompagnato proprio Fabrizio a Nocera: l’uomo sarà denunciato per favoreggiamento.

Il primo a chiedere aiuto, oltre ad alcuni residenti, è stato proprio Domenico il quale ha segnalato una tentata rapina finita male. Ma quando i poliziotti sono giunti sul posto si sono trovati davanti una scena raccapricciante: i soccorritori hanno dovuto faticare non poco per riuscire a liberare il corpo di Fabrizio. Sul posto anche l’omicida che è stato immediatamente condotto negli uffici di polizia per essere interrogato alla presenza del suo legale di fiducia, l’avvocato Armando Lanzione. L’uomo, benché sotto choc, ha fornito la sua spiegazione dei fatti. Separato, con due figli, anche lui ha una situazione abbastanza complicata alle spalle: nessun accordo con la sua ex moglie ma soltanto una serie di reciproche querele sui motivi più vari. Il suo legale parla di una misura richiesta nei suoi confronti ma poi rigettata. Domenico ha raccontato l’evoluzione della discussione – anche se su questo c’è al momento il più stretto riserbo degli inquirenti in attesa dell’udienza di convalida – ma ha precisato di avere con Filomena soltanto un rapporto di amicizia, sottolineando che questo non era stato questo a compromettere il suo rapporto coniugale. La vittima, invece, poche ore prima di morire, aveva postato sulla sua pagina Facebook due canzoni dal titolo «Chisà si me pienze» e «Facimme pace». Poi aveva condiviso un’immagine con scritto: «La vera donna non abbandona il suo uomo in nessuna difficoltà ma affronta i problemi con lui».

La salma è all’obitorio dell’Umberto I di Nocera Inferiore per essere sottoposta ad autopsia. Petronilla Carillo, Il Mattino